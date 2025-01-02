Украина в 2024 году импортировала 4,4 млн МВт-ч электроэнергии. Это в 5,5 раза больше по сравнению с 2023 годом.
Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза — EXPRO
► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
По данным мониторинга, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия — 23%, Румыния — 18%, Польша — 14% и Молдова — 5%.
Пик импорта в этом году был в июне, было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-час.
Импорт электроэнергии в декабре
В декабре 2024 г. Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2024 г. — до более 430 тыс. МВт*ч.
Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта — 35%.
Экспорт электроэнергии в 2024 году
Экспорт электроэнергии в 2024 г. остался почти на уровне 2023 г. — 366 тыс. МВт*час.
Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривает 1 незарегистрированный посетитель.
Комментарии