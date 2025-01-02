Украина за 2024 год увеличила импорт электроэнергии в 5,5 раза — EXPRO

По данным мониторинга, Венгрия заняла 39% в структуре импорта за весь год, Словакия — 23%, Румыния — 18%, Польша — 14% и Молдова — 5%.

Пик импорта в этом году был в июне, было поставлено суммарно более 850 тыс. МВт-час.

Импорт электроэнергии в декабре

В декабре 2024 г. Украина увеличила импорт электроэнергии в 2,6 раза по сравнению с ноябрем 2024 г. — до более 430 тыс. МВт*ч.

Венгрия продолжает занимать наибольшую долю в структуре импорта — 35%.

Экспорт электроэнергии в 2024 году

Экспорт электроэнергии в 2024 г. остался почти на уровне 2023 г. — 366 тыс. МВт*час.

Таким образом, по результатам 2024 года Украина является нетто-импортером.