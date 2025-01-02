Курс валют на 2 января: доллар в банках потерял 10 копеек

В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек и не изменился в продаже Евро в покупке и в продаже подешевело на 5 копеек.

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,45 грн, евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,30 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,45, евро — 44,10−44,38 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,90−41,96 грн/$.

Присоединяйтесь к multi валюте Мобильное приложение, которое помогает выгодно обменивать валюту.