В четверг на наличном рынке курс доллара потерял 10 копеек и не изменился в продаже Евро в покупке и в продаже подешевело на 5 копеек.
Курс валют на 2 января: доллар в банках потерял 10 копеек
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Валютный рынок
Средний курс доллара в обменниках потерял 1 копейку в покупке и 5 копеек в продаже.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,45 грн, евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,30 грн.
По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,45, евро — 44,10−44,38 грн.
Межбанк открылся в диапазоне 41,90−41,96 грн/$.
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Источник: Минфин
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