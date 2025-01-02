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2 января 2025, 10:19 Читати українською

За 2024 год было выплачено более 730 млрд грн пенсий и почти 180 млрд гривен соцпомощи

Государство соблюдает все социальные обязательства, внедряет образовательные программы и проекты в поддержку ветеранов. Об этом отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Государство соблюдает все социальные обязательства, внедряет образовательные программы и проекты в поддержку ветеранов.
Фото: depositphotos

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Он сообщил, что за 2024 год было выплачено более 730 млрд грн пенсий и почти 180 млрд грн социальных пособий, а также проведена индексация пенсий. Кроме того, в текущем отопительном сезоне была сохранена неизменность тарифов на газ, тепло и электроэнергию.

Также расширен перечень государственных социальных услуг, а количество Центров жизнестойкости, где люди получают всестороннюю поддержку, в том числе психологическую, уже 200.

Шмыгаль также подчеркнул важность пакета дополнительной помощи «Зимова є підтримка», инициированной Президентом Украины.

Не меньшее значение имеют и образовательные проекты. Как отметил Глава Правительства, благодаря комплексной политике «Школа офлайн» более 100 тысяч детей вернулись к очной учебе с соблюдением условий безопасности. Для строительства укрытий было выделено 7,5 млрд грн. Также в 2024 году создана Служба образовательной безопасности в школах, ныне она действует в более чем тысячи учебных заведений.

Кроме того, по словам Шмыгаля, было закуплено более 500 школьных автобусов украинского производства, а на бесплатное питание учащихся начальных классов и программу модернизации школьных пищеблоков государство выделило 2 млрд. грн.

«В медицине делаем упор на реабилитации. Направили в эту сферу более 4,7 млрд. грн. Более 2,3 млн человек в 2024 году воспользовались программой «Доступные лекарства». Сеть мобильных аптек охватила 13 регионов, — сообщил Премьер-министр.

Значительное внимание правительство уделяет и ветеранской политике. Так, введенным электронным удостоверением ветерана пользуется уже более 350 тысяч. людей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
StraightEdge
StraightEdge
2 января 2025, 10:36
#
В 2024 году пенсии судей в Украине достигли более 106 тысяч гривен. Однако некоторые бывшие судьи получают более 200 тысяч гривен ежемесячно.
+
+15
Turbo Apricot
Turbo Apricot
2 января 2025, 10:42
#
2024 рік витрати на спецпенсії 120 мільярдів ПОТУЖНО, пенсії прокурорам інвалідам НЕЗЛАМНО
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