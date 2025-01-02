В Фонд поддержки украинской энергетики привлекли более 1 млрд евро взносов от партнеров. За эти средства покупаем оборудование и возвращаем людям в дома свет и тепло. Расширили возможности импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Шмыгаль отметил, что, несмотря на большое количество российских атак на энергетику, государству удалось сохранить целостность системы.

«В Фонд поддержки украинской энергетики привлекли более 1 млрд евро взносов от партнеров. За эти средства покупаем оборудование и возвращаем людям в дома свет и тепло. Расширили возможности импорта электроэнергии из Европы с 1,7 до 2,1 ГВт. Это помогает балансировать энергосистему», — подчеркнул премьер-министр и добавил, что правительство ввело пакет энергетической поддержки для граждан и бизнеса.

Глава Правительства также сообщил, что в 2024 году восстановлено 155 школ, 124 медицинских учреждения, реализовано 640 инфраструктурных проектов.

«В рамках программы єВідновлення за этот год более 46 тысяч семей получили 4,7 млрд грн за поврежденное и разрушенное жилье. Также выдали жилищных сертификатов на 4,4 млрд грн еще для 2,8 тысячи семей», — отметил премьер-министр.

Шмыгаль также отметил успехи в гуманитарном разминировании: «Обследовали более 315 тысяч гектаров потенциально заминированных земель сельскохозяйственного назначения, более 265 тысяч вернули в эксплуатацию».