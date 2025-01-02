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2 января 2025, 12:15 Читати українською

Новый претендент на звание мемкойна, который может обогнать FLOKI и PEPE

Новый претендент в мире мемкойнов привлек внимание криптосообщества. Прогнозы предполагают, что он может обеспечить гигантские прибыли, возможно, обогнав такие популярные токены, как FLOKI и PEPE. С прогнозами о росте на 8 000%, аналитики заинтригованы. Энтузиасты с нетерпением ждут подробностей об этом перспективном новичке. Вопрос остается: станет ли этот новый токен следующим большим событием в мире цифровых валют?

Новый претендент в мире мемкойнов привлек внимание криптосообщества.

DOGEN: идеальный мемтокен для настоящих альф, которые всегда побеждают

Представьте, что вы живете своей мечтой — роскошные машины, толстые пачки наличных и женщины, которые оглядываются на вас. Вот это стиль жизни DOGEN!

Если вы тот, кто всегда стремится к большему, вам стоит обратить внимание на DOGEN. Этот мемтокен для настоящих альф, которые всегда побеждают.


💎 HODL как зверь, доминируй на рынке 💎
Этот токен готов взорваться! Мы говорим о росте на 700% еще до того, как предпродажа завершится — и это только начало. DOGEN на пути к тем безумным тысячекратным прибылям, которые так известны мемтокенам в этом сезоне. Вступите на ранней стадии и наблюдайте, как другие пытаются догнать вас, пока вы уже на вершине!

⚡️ Пропустили WIF, Popcat или Ponke? ⚡️
DOGEN — новый альфа-токен на блокчейне Solana, в компании с крупными игроками, такими как BONK, WIF и Popcat — все они когда-то взлетели с прибылью 1000%.

Сейчас DOGEN летает под радаром, но он готов установить новые рекорды на этом бычьем рынке. Вы не хотите упустить этот шанс.

Есть дух DOGEN? Отлично, потому что они проводят аирдроп! Все, что вам нужно сделать, это активничать в социальных сетях, собирать токены во время предпродажи и начинать строить свою армию DOGEN с помощью вашей реферальной ссылки. За каждого привлеченного пользователя вы получите 20% от их Golden Points с покупок токенов.

Так чего же вы ждете? Берите DOGEN и доминируйте в криптомире! 🚀

Floki: от мемкойна до многогранного криптоактива
Floki, изначально Floki Inu, является криптовалютой, вдохновленной твитом Илона Маска 2021 года о его собаке Шиба Ину по имени «Floki». Преодолев статус мемкойна, Floki стремится предоставить утилиту и поддерживать благотворительные проекты, такие как строительство школ в таких странах, как Лаос и Нигерия. Его расширяющаяся экосистема включает проекты, такие как метавселенная Valhalla и сервис DeFi FlokiFi. Партнерства с NOWPayments и картой Floki позволяют использовать токены FLOKI для реальных транзакций. Признанный одним из главных мемкойнов для наблюдения в 2023 году, диверсификация Floki в области NFT, DeFi и практических приложений может повысить его привлекательность на текущем рынке.

PEPE Coin: дефляционный мемкойн, вдохновленный мемом Пепе Лягушонок
PEPE — это дефляционный мемкойн, запущенный на сети Ethereum в честь культового мема Пепе Лягушонка с начала 2000-х. Стремясь повторить успех мемкойнов, таких как Shiba Inu и Dogecoin, PEPE выделяется тем, что исключает транзакционные налоги и придерживается простого подхода без утилиты. В середине 2023 года он достиг пикового рыночного капитала в $1,6 миллиарда, вызвав интерес среди криптоэнтузиастов и сформировав активное сообщество. Дорожная карта токена направлена на повышение видимости через тренды в социальных сетях и листинги на крупных биржах. Внедрение механизма сжигания для повышения дефицита и вознаграждения долгосрочных держателей позволяет PEPE стремиться к стабильности на волатильном криптовалютном рынке. Будучи токеном ERC-20, он получает выгоду от безопасности Ethereum на базе Proof-of-Stake и доступен на таких платформах, как Uniswap,Binance и KuCoin. В текущем рыночном цикле уникальные особенности PEPE и растущая популярность способствуют его потенциалу.

Заключение
Пока FLOKI и PEPE демонстрируют умеренный краткосрочный потенциал, DOGEN выделяется как мемтокен, воплощающий роскошь и успех. Ожидается, что к концу предпродажи DOGEN вырастет на 700%, с потенциалом для огромных доходов в этом сезоне альткойнов, следуя за успехом токенов, таких как BONK, WIF и Popcat. Он строит сообщество альфа-лидеров и предлагает реальные преимущества, включая эксклюзивные кампании и привилегии для ранних пользователей.

Сайт: https://dogen.meme/

Источник: Минфин
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