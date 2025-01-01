К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 1 января: евро и доллар подешевели на межбанке на 10 копеек
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Открытие 1 января
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Закрытие 1 января
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Изменения
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42,00/42,05
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41,90/41,96
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10 /9
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43,47/43,52
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43,37/43,42
|
10/10
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,45 грн. Евро покупают за 43,55 грн., а продают за 44,35 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,36−42,50, евро — 44,10−44,40 грн.
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Источник: Минфин
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