Курс валют на вечер 1 января: евро и доллар подешевели на межбанке на 10 копеек

К закрытию межбанка курс доллара упал на 10 копеек в покупке и на 9 копеек в продаже. Евро подешевело на 10 копеек в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 1 января Закрытие 1 января Изменения доллар 42,00/42,05 41,90/41,96 10 /9 евро 43,47/43,52 43,37/43,42 10/10

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,95−42,45 грн. Евро покупают за 43,55 грн., а продают за 44,35 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,36−42,50, евро — 44,10−44,40 грн.

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