Кредиторы отказали «Укрзализныце» в реструктуризации долгов

На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг «Укрзализныци» не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов, пишет Forbes Ukraine.

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На январь 2025 года запланирована выплата УЗ кредиторам около $83 млн купонов по еврооблигациям.

Во время голосования 31 декабря холдеры обеих серий облигаций «Укрзалиныця» не достигли необходимого количества голосов для принятия решения о пересмотре условий, с которыми 16 декабря обращалась УЗ во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

«Укрзализныця» просила кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.

На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023−2024 годы. УЗ просила отсрочить купонные платежи по каждой серии облигаций на 12 месяцев. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, — около $83 млн.

УЗ предупредила кредиторов, что возможность выплатить будущие процентные выплаты, запланированные на январь 2025 года, будет зависеть от повышения тарифов на грузные перевозки, динамики перевозок и развития войны, отмечены в документе по итогам голосования.

«Укрзализныця» также просила разрешения кредиторов на привлечение €99 млн ссуды от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Со своей стороны УЗ обязуется не платить за этот период другие долги на сумму свыше $20 млн, кроме долгов перед ЕБРР, и не выплачивать дивиденды.

Компания объясняла запрос значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за войны. EBITDA компании снизилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемого 1 млрд грн за четвертый квартал. Без государственной поддержки ожидается чистый убыток в 2024 году на уровне 1,5−2,5 млрд грн.

20 декабря международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» с «CCC+» «CC» из-за риска дефолта.

В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.

По итогам января-сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.