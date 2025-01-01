Кредиторы отказали «Укрзализныце» в реструктуризации долгов

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 января 2025, 16:18 Читати українською

Кредиторы отказали «Укрзализныце» в реструктуризации долгов

На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг «Укрзализныци» не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов, пишет Forbes Ukraine.

На встрече в Лондоне 31 декабря владельцы ценных бумаг «Укрзализныци» не согласовали пересмотр условий, которые компания предложила 16 декабря по долгам на $895 млн, говорится в решении по результатам голосования кредиторов, пишет Forbes Ukraine.► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПодробностиНа январь 2025 года запланирована выплата УЗ кредиторам около $83 млн купонов по еврооблигациям.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Подробности

На январь 2025 года запланирована выплата УЗ кредиторам около $83 млн купонов по еврооблигациям.

Во время голосования 31 декабря холдеры обеих серий облигаций «Укрзалиныця» не достигли необходимого количества голосов для принятия решения о пересмотре условий, с которыми 16 декабря обращалась УЗ во второй раз с начала полномасштабного вторжения.

«Укрзализныця» просила кредиторов проголосовать за пересмотр условий погашения двух серий облигаций: на $594,9 млн под 8,250%, которые компания должна погасить в 2026 году, и на $300 млн под 7,875% со сроком погашения в 2028-м.

На январь 2025 года запланирована выплата купонов, которая приходилась на 2023−2024 годы. УЗ просила отсрочить купонные платежи по каждой серии облигаций на 12 месяцев. Общий объем выплат, которые предлагается отсрочить, — около $83 млн.

УЗ предупредила кредиторов, что возможность выплатить будущие процентные выплаты, запланированные на январь 2025 года, будет зависеть от повышения тарифов на грузные перевозки, динамики перевозок и развития войны, отмечены в документе по итогам голосования.

«Укрзализныця» также просила разрешения кредиторов на привлечение €99 млн ссуды от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Со своей стороны УЗ обязуется не платить за этот период другие долги на сумму свыше $20 млн, кроме долгов перед ЕБРР, и не выплачивать дивиденды.

Компания объясняла запрос значительными финансовыми потерями и разрушениями инфраструктуры из-за войны. EBITDA компании снизилась с 6,6 млрд грн в первом квартале 2024 года до прогнозируемого 1 млрд грн за четвертый квартал. Без государственной поддержки ожидается чистый убыток в 2024 году на уровне 1,5−2,5 млрд грн.

20 декабря международное рейтинговое агентство S&P снизило кредитный рейтинг «Укрзализныци» с «CCC+» «CC» из-за риска дефолта.

В прошлом году «Укрзализныця» вышла на 4,9 млрд грн прибыли против почти 10 млрд грн убытков в 2022 году.

По итогам января-сентября «Укрзализныця» сократила чистую прибыль в пять раз, до 1,66 млрд грн по сравнению с результатами девяти месяцев прошлого года.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Turbo Apricot
Turbo Apricot
1 января 2025, 16:28
#
Нічого страшного, візмуть грошей з держбюджету, не вперше коли за збитки/проблеми держпідприємства розраховуються платники податків (Державний бюджет України).
там вистачає потужних менеджерів, в Укрзалізниці заступник голови наглядової ради Сергій Лещенко який встигає потужно працювати і в офісі перзидента України і на телемарафоні і всюди.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает Oleksandr Shklovski и 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами