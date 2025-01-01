Индекс S&P 500 вырос более чем на 20% за год

Американский индекс S&P 500 вырос более чем на 20% второй год подряд, поскольку ажиотаж инвесторов по искусственному интеллекту способствует значительному росту акций технологических компаний. Об этом пишет Financial Times.

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Несмотря на распродажу в декабре, корзина акций «голубых фишек» закончила 2024 год с ростом на 23,3% после роста на 24,2% в предыдущем году, что стало лучшим двухлетним показателем в этом столетии. За последние шесть лет индекс уже четырежды демонстрировал годовой прирост более 20%.

Лидерами ралли стали акции крупных технологических компаний, зависимых от искусственного интеллекта. Акции производителя чипов Nvidia за год выросли на 172%, а Meta, также сделавшая ставку на новую технологию, подорожала на 65%.

Показатели S&P 500 контрастируют с европейскими рынками: Stoxx 600 вырос на 6%, а FTSE 100 — на 5,7%. Индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI вырос на 7,6%.

Акции крупнейших технологических компаний, включая так называемую «Великолепную семерку» — Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Alphabet, Nvidia и Tesla — снова стали доминирующей силой на американском рынке.