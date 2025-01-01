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1 января 2025, 14:10 Читати українською

Мексиканское песо показало самое большое годовое падение против доллара за последние 16 лет

В этом году мексиканский песо ослаб почти на 23%, закрыв последний день торгов во вторник на отметке 20,82 песо за доллар, что явилось глубочайшим падением валюты против доллара со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.

В этом году мексиканский песо ослаб почти на 23%, закрыв последний день торгов во вторник на отметке 20,82 песо за доллар, что явилось глубочайшим падением валюты против доллара со времен мирового финансового кризиса 2008 года.
Фото: depositphotos

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Что происходит с песо

Нестабильный год для песо начался с месяцев стабильного роста, вплоть до июньских всеобщих выборов, которые принесли левой коалиции во главе с правящей партией «Морена» громкую победу на президентской гонке, а также значительное большинство в Конгрессе.

В преддверии выборов мексиканская валюта торговалась в апреле на уровне 16,26 песо за доллар, достигнув девятилетнего максимума.

Победа «Морены» на выборах открыла путь к принятию конституционных реформ в сентябре, в частности, коренной перестройки судебной системы, которая, по мнению критиков, подорвет независимость судов во второй по величине экономике Латинской Америки.

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Главный фондовый индекс Мексики также потерял стоимость за год, упав почти на 14% и закрывшись во вторник на отметке 49 513 пунктов, что стало самым стремительным падением с 2018 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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