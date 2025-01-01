В этом году мексиканский песо ослаб почти на 23%, закрыв последний день торгов во вторник на отметке 20,82 песо за доллар, что явилось глубочайшим падением валюты против доллара со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Об этом пишет Reuters.
Мексиканское песо показало самое большое годовое падение против доллара за последние 16 лет
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Что происходит с песо
Нестабильный год для песо начался с месяцев стабильного роста, вплоть до июньских всеобщих выборов, которые принесли левой коалиции во главе с правящей партией «Морена» громкую победу на президентской гонке, а также значительное большинство в Конгрессе.
В преддверии выборов мексиканская валюта торговалась в апреле на уровне 16,26 песо за доллар, достигнув девятилетнего максимума.
Победа «Морены» на выборах открыла путь к принятию конституционных реформ в сентябре, в частности, коренной перестройки судебной системы, которая, по мнению критиков, подорвет независимость судов во второй по величине экономике Латинской Америки.
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Главный фондовый индекс Мексики также потерял стоимость за год, упав почти на 14% и закрывшись во вторник на отметке 49 513 пунктов, что стало самым стремительным падением с 2018 года.
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