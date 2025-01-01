За год биткоин вырос более чем вдвое на фоне одобрения ETF и возвращения Трампа

В 2024 году биткоин более чем удвоился благодаря одобрению регулятором рынков США биржевых фондов, привязанных к его спотовой цене, и оптимизму по ослаблению регуляторных норм после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Reuters.

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Первая криптовалюта достигла отметки в $100 000 в начале декабря, что вызвало оптимизм среди приверженцев этого класса активов.

По данным CoinGecko, рост биткоина на 120% в этом году и почти 50% скачок Ethereum, второй по величине криптовалюты, привели к тому, что рыночная стоимость сектора достигла примерно $3,5 трлн.

По мнению аналитиков, в 2025 году ожидается еще больший рост.