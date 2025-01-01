Акции Tesla растут несмотря на ожидания на падение продаж

При всей радости от возвращения Дональда Трампа в Белый дом, Уолл-стрит не уверена, что автопроизводитель сможет избежать первого годового падения продаж за последние десять лет. Об этом пишет Bloomberg.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Аналитики, опрошенные агентством, подсчитали, что компания может поставить около 510400 автомобилей за последние три месяца года. Это установит новый квартальный рекорд для Tesla, но компании нужно будет продать еще около 4600 автомобилей, чтобы оправдать свой прогноз по незначительному росту в 2024 году.

Со дня выборов до середины декабря рыночная капитализация автопроизводителя выросла более чем на 733 миллиарда долларов, когда его оценка достигла пика в 1,54 триллиона долларов.

Хотя инвесторы делают ставку на то, что появление Маска как основного донора новоизбранного президента Трампа принесет дивиденды его компаниям, годовое падение продаж может заставить их усомниться.

В конце концов политические рецепты Трампа далеки от того, чтобы стать решающим фактором для Tesla. Хотя федеральная основа для развертывания автономных транспортных средств дает повод для оптимизма, не ясно, готова ли технология компании. Советники Трампа также рекомендуют ему отменить субсидии на электромобили и отменить нормы экономии топлива и загрязнения выхлопных газов, которые приносят Tesla значительные прибыли.