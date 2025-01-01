Кабмин назначил Руслана Кравченко главой Государственной налоговой службы Украины, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
Государственная налоговая служба получила нового руководителя
► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Подробности
Соответствующее решение было принято на заседании правительства 31 декабря.
Кравченко с апреля 2023 года занимал должность председателя Киевской областной государственной администрации.
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Страницу просматривают 9 незарегистрированных посетителей.
Комментарии - 1
також виконуємо план дій щодо членства в НАТО і ЄС — офіс генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тож жодного з прокурорів не звільнили.