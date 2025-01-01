НБУ: в результате падения обломков БпЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Нацбанка

В результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на крыше одного из корпусов Национального банка в Печерском районе. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что известно

Пожар был быстро ликвидирован с помощью сотрудников ГСЧС, пострадавших нет. Повреждены окна на верхних этажах.

Все операционные системы и услуги Национального банка функционируют в полном объеме, без изменений.

Руководство и персонал, обеспечивающий бесперебойную работу НБУ, работают в соответствии с утвержденными протоколами.