Курс валют на 1 января: евро в банках прибавил пять копеек

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках потерял пять копеек в покупке, а в продаже не изменился. Евро подешевел на 7 копеек в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,90−42,45 грн. Евро покупают за 43,70 грн, а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,50, евро — 44,13−44,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,00−42,05 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,60−43,63 грн/евро.

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