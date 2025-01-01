Официальный курс доллара уменьшился в среду: 1 января 2025 иностранная валюта потеряла 1 копейку в цене. Курс евро снизился на 24 копейки. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Курс валют на первый день 2025 года: какие цифры показал НБУ
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Официальные курсы установлены на следующем уровне:
- 1 доллар США — 42,02 грн (42,03 грн по состоянию на 31 декабря);
- 1 евро — 43,68 грн (43,92 грн по состоянию на 31 декабря).
Источник: Минфин
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