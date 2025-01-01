За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 250 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 790 800 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 31 декабря: 1 250 российских оккупантов, 50 БПЛА и 1 вертолет
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Потери врага
- личного состава — около 790800 (+1250) человек,
- танков — 9672 (+4) ед,
- боевых бронированных машин — 20043 (+13) ед,
- артиллерийских систем — 21532 (+4) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1032 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 330 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21131 (+50),
- крылатые ракеты — 3003 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32675 (+49) ед,
- специальная техника — 3672 (+1)
Источник: Минфин
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