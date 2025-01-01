Пусть этот год будет полон счастья, тепла и любви. Желаем крепкого здоровья, невероятных успехов и осуществления самых заветных мечтаний.

Редакционный коллектив «Минфина» поздравляет вас с Новым Годом!

Уважаемые читатели!

Пусть каждый день доставляет радость, вдохновение и новые возможности, а все трудности остаются в прошлом.

Пусть в вашем доме всегда царит гармония, уют и смех.

С новыми идеями, целями и победами — вперед в 2025!