Пусть этот год будет полон счастья, тепла и любви. Желаем крепкого здоровья, невероятных успехов и осуществления самых заветных мечтаний.
С Новым Годом!
Редакционный коллектив «Минфина» поздравляет вас с Новым Годом!
Уважаемые читатели!
Пусть каждый день доставляет радость, вдохновение и новые возможности, а все трудности остаются в прошлом.
Пусть в вашем доме всегда царит гармония, уют и смех.
С новыми идеями, целями и победами — вперед в 2025!
Источник: Минфин
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