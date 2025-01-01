Крипто гиганты делают ставку на Catzilla — восходящая звезда, обгонит TRX и ADA

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

1 января 2025, 12:15 Читати українською

Крипто гиганты делают ставку на Catzilla — восходящая звезда, обгонит TRX и ADA

Основные игроки криптовалютного мира обращают внимание на нового претендента. Этот emerging-актив, известный как Catzilla, набирает популярность и обещает потрясти рынок. Некоторые прогнозируют, что он может превзойти такие устоявшиеся монеты, как TRX и ADA в следующем году, привлекая внимание инвесторов и энтузиастов.

Основные игроки криптовалютного мира обращают внимание на нового претендента.

Catzilla разрушает хаос: мемкойн для воинов криптомира

В мире, где финансовая свобода кажется недосягаемой, появляется новая возможность — Catzilla! Этот мемкойн, рожденный в бурном мире мем-культуры и готовый к взрывному росту, — это именно тот токен, на который инвесторы ждали!

14 этапов. Безграничный потенциал.
Легендарный кот-воин с несколькими жизнями, Catzilla предлагает вам 14 возможностей получить мощный токен $CATZILLA до того, как он станет публичным. Представьте, как ваши доходы могут возрасти на 700%, начиная с 1 этапа и до 14-го! Catzilla развивается по мере продвижения предпродаж, приближая вас к финансовой победе с каждым шагом.

Но будьте осторожны, товарищи воины — время идет, и только быстрые и смелые смогут получить свою долю безудержной силы Catzilla.

Заберите свою долю, пока Catzilla не размяла конкурентов в пух и прах!

Кошки захватывают мир: забудьте о собаках — все дело в кошачьих деньгах

Криптовалютный мир годами сходил с ума по собакам, но пришло время, чтобы кошки пробились наверх. MEW и Popcat — это новые кошачьи сенсации, доказывающие, что собаки могут забирать заголовки, но кошки приносят реальные прибыли.

MEW: мурчащий путь в топ-15 мемкойнов, этот хитрый котенок проделал рост на 103,7% всего за три месяца.
Popcat: Этот не просто прыгнул, он взлетел, показав ошеломляющий рост в 157,44%.

Это не просто случайные успехи. Кошки в поиске, заявляя свои права на трон мемкойнов. И если вам понравились MEW и Popcat, подождите, пока Catzilla не выйдет на сцену. Забудьте о погоне за хвостами — вот где настоящая борьба.

Миссия: уничтожить рынок. Переписать правила.

Catzilla пришла разрушить старые системы, которые сдерживают вас. Время строить новый мир, в котором вы, воины криптовселенной, подниметесь и заберете то, что вам принадлежит. С каждым этапом предпродажи сила прибыли растет.

Время уходит, и возможность вступить в армию Catzilla не будет длиться вечно. Прибыли ожидаются взрывными, и только те, кто достаточно смел, чтобы воспользоваться этим моментом, увидят, как их доходы вырастут, как уровень силы настоящего аниме-героя.

Вступайте сейчас, наблюдайте, как Catzilla разрушает рынок, и приносите хаос конкуренции!

TRON (TRX): децентрализуя создание контента и расширяя возможности создателей

TRON (TRX) — это блокчейн-платформа, запущенная в 2017 году Фондом Tron. Цель платформы — предоставить создателям цифрового контента полные права собственности, исключив посредников, таких как YouTube и Facebook. Это позволяет создателям получать прямые вознаграждения от потребителей, увеличивая их доходы. TRON поддерживает смарт-контракты и децентрализованные приложения (dApps), предлагая альтернативу Ethereum с более низкими транзакционными комиссиями. Его модель транзакций, похожая на модель Bitcoin, использует публичный реестр для прозрачности. В текущем рыночном цикле внимание TRON на децентрализацию интернета и расширение экосистемы может заинтересовать разработчиков и пользователей, ищущих решения на базе блокчейна для создания и обмена контентом.

Cardano (ADA): устойчивая и масштабируемая криптовалютная платформа

Cardano — это блокчейн-платформа, предназначенная для смарт-контрактов, которая позволяет создавать децентрализованные приложения, токены и игры. Ее криптовалюта, ADA, позволяет пользователям хранить ценность, осуществлять платежи и участвовать в ставках на сети. Cardano использует энергоэффективную систему Proof-of-Stake под названием Ouroboros, что делает ее более устойчивой по сравнению с традиционными методами. Блокчейн имеет два слоя: один для транзакций, а другой для смарт-контрактов, что улучшает способность обрабатывать большое количество транзакций в секунду. Благодаря этим особенностям ADA имеет потенциал. В текущем рыночном цикле монета выглядит перспективной благодаря своему акценту на устойчивости и масштабируемости.

Заключение

Хотя TRX и ADA имеют меньший краткосрочный потенциал, Catzilla появляется как настоящий герой мемкойнов для финансовой свободы. С 700% ROI на предпродаже, начиная с $0,0002 и поднимаясь до $0,0016 за 14 этапов, и тройной утилитой — управление, стимулы, стейкинг — Catzilla объединяет энтузиастов для разрушения токсичных систем. Получите токены $CATZILLA и присоединяйтесь к борьбе с криптовалютными злодеями.

Сайт: Catzilla ($CATZILLA)

Источник: Минфин
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами