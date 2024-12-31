В этом видео Тарас Гук — адвокат, розничный инвестор и ютубер подводит итоги финансового 2025 года и дает прогнозы на будущее курса доллара и гривны, состояние фондового рынка, криптовалюты и дает инвестиционные советы.
2025: Что ожидать от доллара, фондового рынка и криптовалюты. Куда инвестировать в 2025 году?
В этом выпуске:
- Инфляция. Прогноз курса доллара 2025
- Что говорят о курсе 45 грн за доллар аналитики
- Что будет с S&P500 и фондовым рынком.
- Какую стратегию в криптовалюте выбрать на 2025 год
Источник: Минфин
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