В этом видео Алина Шух, операционная директор Smart Family Office, Financial Planning and Wealth Management Professional, подводит итоги инвестиционного 2024 года и прогнозирует инвестиционный тренд на 2025 год.
Куда инвестировать в 2025 году? Подводим итоги инвестиционного 2024 года (видео)
В выпуске:
- фондовый рынок S&P500
- О процентных ставках как влиянии на инвестиционный доход
- Облигации
- Золото
- Что делать с инвестициями в 2025 году?
Источник: Минфин
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