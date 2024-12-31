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31 декабря 2024, 15:30 Читати українською

В ближайшее время курс не выйдет за пределы 41,90-42,30 грн/$ — эксперт

Под занавес 2024 года наблюдался традиционно высокий спрос на валюту: по результатам декабря для того, чтобы сбалансировать межбанк, НБУ продал более 5 млрд. долларов США. На этом фоне регулятор дал курсу гривны постепенно переместиться в диапазон 41,90−42,10. Об этом рассказал руководитель службы продаж казначейских продуктов банка «Авангард» Юрий Крохмаль.

Под занавес 2024 года наблюдался традиционно высокий спрос на валюту: по результатам декабря для того, чтобы сбалансировать межбанк, НБУ продал более 5 млрд.

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Прогнозы

Эксперт отметил, что при этом можно отметить, что Нацбанк придерживается тактики, которая наблюдалась на рынке в последние три месяца: ограниченная волатильность и постепенная, управляемая девальвация национальной валюты.

Таким образом, по результатам года гривна подешевела с 38,002 до 42,013, что составляет чуть более 10,5% и является более или менее ожидаемым показателем.

На фоне стабильной ситуации с валютными резервами и высоким уровнем финансовой поддержки бюджета Украины со стороны международных партнеров, можно рассчитывать, что НБУ и дальше будет двигаться в рамках ранее утвержденной «дорожной карты» и проводить на валютном рынке политику подобную той, которую мы наблюдали в 2024 году: планомерное обесценивание гривны и умеренная волатильность на МВРУ.

Подробности

В начале года традиционно может наблюдаться оживление наличного сегмента рынка, но вряд ли это повлияет на ситуацию на безналичном рынке. С высокой вероятностью, в ближайшее время курс не выйдет за пределы 41,90−42,30.

На фоне высокой инфляции в США и соответствующих ожиданий уровня процентных ставок по доллару и намерения ЕЦБ снижать ключевую ставку в Европе, евро в декабре опустилось до годовых минимумов и держится около уровня ~1,04 против доллара, что в пересчете на гривну составляет 43, 50~43,90. Вдобавок на евро давит анонсированная новым президентом США агрессивная политика по экономике и внешней торговле, которая может стать следующим фактором, ослабляющим европейскую валюту.

Источник: Минфин
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