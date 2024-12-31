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31 декабря 2024, 13:05 Читати українською

Кабмин назначил нового главу Госфинмониторинга

Кабинет Министров назначил Филиппа Пронина новым главой Государственной службы финансового мониторинга. Соответствующее решение правительство приняло на заседании 31 декабря, сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Кабинет Министров назначил Филиппа Пронина новым главой Государственной службы финансового мониторинга.

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Перед этим Кабмин уволил с этой должности Игоря Черкасского, возглавлявшего ведомство с 1 марта 2014 года.

С октября 2023 года Филипп Пронин был председателем Полтавской облгосадминистрации. До этого он с 2017 года работал в АРМА, с 2020 года — в должности заместителя председателя Нацагентства.

В период с 2010 по 2017 год работал в Государственной службе финансового мониторинга, с 2008 по 2010 годы работал в украинском офисе компании KPMG.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+45
Turbo Apricot
Turbo Apricot
31 декабря 2024, 13:12
#
Керівника призначено без конкурсу, без прозорого публічного відбору — потужні кроки на шляху до Європейського Союзу.

також виконуємо план дій щодо членства в НАТО і ЄС — офіс генерального прокурора у ході службового розслідування не зміг підтвердити факт неправомірного отримання інвалідностей жодного з 67 прокурорів Хмельницької прокуратури, тож жодного з прокурорів не звільнили.
+
+15
antibiotik1
antibiotik1
31 декабря 2024, 13:24
#
Потужно издеваемся над народом собственной страны. Шо не новость то покращення.
+
+15
Я_ __
Я_ __
31 декабря 2024, 13:51
#
А зарплата річна в цього голови буде теж як і у голови рахункової палати, 4 лимони гривень?

Бо потім не дивно, андрюша пишний (голова НБУ) — отримує 628к на місяць, голова рахункової палати за рік отримає 4 лимони, а потім виявляється, що в нас тільки 2,5 бригад з 10 (а влітку було 14 беззбройний бригад) не мають зброї, потужно.
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