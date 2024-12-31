Кабмин назначил нового главу Госфинмониторинга

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Перед этим Кабмин уволил с этой должности Игоря Черкасского, возглавлявшего ведомство с 1 марта 2014 года.

С октября 2023 года Филипп Пронин был председателем Полтавской облгосадминистрации. До этого он с 2017 года работал в АРМА, с 2020 года — в должности заместителя председателя Нацагентства.

В период с 2010 по 2017 год работал в Государственной службе финансового мониторинга, с 2008 по 2010 годы работал в украинском офисе компании KPMG.