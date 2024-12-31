Курс валют на 31 декабря: доллар и евро продолжают дорожать

Во вторник на наличном рынке курс доллара вырос в покупке на 5 копеек и 10 копеек в продаже. Евро в покупке подорожало на 10 копеек в продаже.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 1 копейку в покупке. Евро подорожало на 5 копеек в покупке.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,85−42,45 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,40 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,36−42,50, евро — 44,15−44,40 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 42,06−42,09 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,80−43,82 грн/евро.

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