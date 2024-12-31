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31 декабря 2024, 12:10 Читати українською

Ранний прорыв в 2025 году? Этот мем-токен может превзойти PEPE и Shiba Inu с ростом на 16 000%

Новый мем-токен привлекает внимание своим потенциалом для взрывного роста к началу 2025 года. Ходят слухи, что он может превзойти успех таких популярных токенов, как PEPE и Shiba Inu, и достичь невероятной доходности до 16 000%. Это развитие событий вызывает ажиотаж среди криптоэнтузиастов, которые ищут следующий крупный цифровой актив.

Новый мем-токен привлекает внимание своим потенциалом для взрывного роста к началу 2025 года.

Забейте гол с XYZ: Новый тяжеловес среди мем-монет

Фанаты в восторге! Токен XYZ вышел на крипто-арену, нанося удары по конкурентам — бесполезным токенам, сомнительным фермерским проектам и мошенническим схемам. Как настоящий чемпион, этот первый в истории спортивный мем-токен пробился через медвежий рынок с невероятной силой и не собирается останавливаться. С прогнозируемым ростом в 75X, XYZ намерен оставить позади победителей мем-монет 2024 года, таких как BOME и WIF.

💰 Владеете полем — зарабатывайте, пока толпа играет 💰
XYZ создает идеальное игровое пространство с награжденной экосистемой XYZVerse, признанной «Лучшим новым мем-проектом». Уникальная концепция объединяет азарт спорта с энергией мем-культуры. Благодаря дорожной карте, включающей dApps для развлечений, XYZ готов привлечь миллионы спортивных фанатов, которые хотят присоединиться к игре.

Помните колоссальный объем торгов в $1 миллиард на Polymarket во время ажиотажа ставок на выборы в США? XYZ готовится к еще большему успеху в сфере GameFi, предлагая своим держателям заработать на идеальном сочетании атмосферы мем-монет, спортивного ажиотажа и массового принятия криптовалют.

💥 Пропустили суперцикл мем-монет? 💥

Используя постоянно растущую нишу азартных игр, XYZ готов стать лучшим мем-токеном всех времен. Рост BOME на 5 000% и ралли WIF на 1 000% уже остались в прошлом, так как XYZ готов к взлету более чем на 7 400% от текущей цены к моменту TGE, оставив позади своих ярких предшественников. Присоединяйтесь к игре уже сейчас, чтобы занять место — в данный момент XYZ недооценен и готов побить новые рекорды!

🥇Объединяем сообщество, обеспечиваем победу 🥇
XYZVerse станет MVP этого бычьего рынка, предоставляя сообществу возможность определять направление развития экосистемы. Активные участники будут получать airdrop токенов XYZ в качестве награды за свою преданность. С надежной токеномикой и планами листинга на CEX/DEX, XYZ готов к чемпионскому прорыву, обеспечивая стабильный доход и регулярное сжигание токенов для поддержания цены и процветающего сообщества.

>>Пресейл XYZ уже запущен — не упустите шанс получить 9 900% роста!<<

PEPE (PEPE)

PEPE — это новая криптовалюта, созданная как дань уважения мему «Pepe the Frog», созданному Мэттом Фьюри в начале 2000-х годов. Запущенный на Ethereum, PEPE представляет собой дефляционную мем-монету, которая привлекла внимание криптосообщества. В апреле и мае 2023 года ее стоимость взлетела, а рыночная капитализация достигла $1,6 миллиарда. Ранние инвесторы получили огромные прибыли, а PEPE завоевал широкую популярность. Его успех вызвал «сезон мем-монет», во время которого другие мем-токены испытали значительные колебания цен.

PEPE стремится присоединиться к ряду популярных мем-монет, таких как Dogecoin и Shiba Inu. Его подход прост: никаких налогов, никаких сложных функций, только веселье от мема. Команда планирует добиться листинга на крупных биржах и завоевать мир мемов. В текущем рыночном цикле рост PEPE демонстрирует силу сообщества и вирусных тенденций. Хотя мем-монеты сопряжены с рисками из-за волатильности и отсутствия утилитарной ценности, популярность PEPE может привлечь инвесторов, ищущих следующий крупный проект.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu (SHIB) начался как шутливая альтернатива Dogecoin, но быстро завоевал популярность в криптомире. Запущенный в августе 2020 года анонимным создателем под псевдонимом «Ryoshi», SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это обеспечивает ему совместимость и потенциал в рамках экосистемы Ethereum. Из начального квадриллиона токенов половина была отправлена сооснователю Ethereum Виталику Бутерину, который пожертвовал значительную часть в Индийский фонд помощи от Covid и сжег 40% общего объема, что повысило доверие к проекту и привлекло внимание всего мира.

Что выделяет SHIB, так это его амбиции выйти за рамки обычного мема. Его интеграция с Ethereum позволяет разрабатывать такие проекты, как ShibaSwap, децентрализованная биржа для торговли и стейкинга токенов. Также планируется запуск NFT-платформы и системы управления, управляемой сообществом. В текущем рыночном цикле SHIB выделяется благодаря растущей утилитарности и активному развитию.

Вывод

Несмотря на успех PEPE и SHIB, уникальное сочетание спорта и мем-культуры в XYZVerse делает его кандидатом на взрывной рост в бычьем рынке 2024 года.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

Источник: Минфин
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