В США резко подскочило количество дефолтов по кредитным картам

Количество дефолтов по кредитам по кредитным картам в США достигло наивысшего уровня со времен финансового кризиса 2008 года, что свидетельствует об ухудшении финансового состояния потребителей с низкими доходами после многих лет высокой инфляции. Об этом пишет Financial Times.

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Что известно

За первые девять месяцев 2024 года кредиторы кредитных карт списали 46 млрд долл. серьезно просроченных остатков по кредитам, что на 50% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, и является самым высоким показателем за последние 14 лет.

Происходящие списания, когда кредиторы решают, что маловероятно, что заемщик погасит свои долги, является показателем значительных кредитных проблем.

Резкий рост количества дефолтов является признаком того, что личные финансы потребителей становятся все более напряженными после лет высокой инфляции, а также из-за того, что Федеральная резервная система оставила стоимость заимствований на высоком уровне.

Банки еще не сообщили о своих показателях за четвертый квартал, но первые признаки говорят о том, что все больше потребителей значительно отстают от своих долгов. Capital One, третий по величине кредитор кредитных карт в США после JPMorgan Chase и Citigroup, недавно заявил, что по состоянию на ноябрь его годовой показатель списания кредитных карт, т. е. процент от общего объема кредитов, обозначенных как безнадежных, достиг 6,1%, по сравнению с 5,2% годом ранее.

Подробности

Остатки на кредитных картах стремительно выросли, увеличившись в общей сложности на 270 млрд долл. в 2022 и 2023 годах, и в середине 2023 года впервые превысили 1 трлн долл., что является общей задолженностью американских потребителей по кредитным картам.

Эти расходы вместе с вызванными коронавирусом привели к всплеску инфляции, что побудило ФРС повысить стоимость заимствований, начиная с 2022 года.

Высшие остатки и процентные ставки привели к тому, что американцы, которые не могут полностью оплатить счета по кредитным картам, за последние 12 месяцев, закончившиеся в сентябре, уплатили 170 млрд долларов как проценты.