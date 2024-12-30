Курс валют на вечер 30 декабря: доллар на межбанке вырос до 42 гривен

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже, таким образом в паре с гривной доллар достиг исторического максимума. Евро выросло на 2 копейки в покупке и продаже.

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Валюта Открытие 30 декабря Закрытие 30 декабря Изменения доллар 41,96/41,99 42,06/42,09 10 /10 евро 43,75/43,77 43,77/43,79 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,30 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,43−42,50, евро — 44,22−44,48 грн.

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