К закрытию межбанка курс доллара вырос на 10 копеек в покупке и продаже, таким образом в паре с гривной доллар достиг исторического максимума. Евро выросло на 2 копейки в покупке и продаже.
Курс валют на вечер 30 декабря: доллар на межбанке вырос до 42 гривен
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Открытие 30 декабря
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Закрытие 30 декабря
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Изменения
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41,96/41,99
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42,06/42,09
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10 /10
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43,75/43,77
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43,77/43,79
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2/2
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,80−42,35 грн. Евро покупают за 43,70 грн., а продают за 44,30 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,43−42,50, евро — 44,22−44,48 грн.
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Источник: Минфин
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