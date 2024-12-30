Индекс Nikkei заканчивает рекордный год с почти 20% ростом

В последний торговый день 2024 года средний индекс акций Nikkei отступил от пятимесячного максимума, достигнутого на предыдущей сессии, поскольку инвесторы фиксировали прибыль от индекса, который за год вырос почти на 20%. Об этом сообщает The Japan Times.

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Индекс Nikkei, включающий 225 индексов, упал на 0,96% и закрылся на отметке 39894,54 после открытия на 0,11% выше. В пятницу он достиг пятимесячного максимума на уровне 40 281,16.

Индекс завершил год на лучшем уровне за всю историю, превысив предыдущий максимум 38 915,87 от 29 декабря 1989, когда Япония находилась на стадии спекулятивной экономики, управляемой пузырем.

В этом году индекс вырос на 19,22% благодаря более слабой иене и политике низких ставок центрального банка. В 2023 году он вырос на 28%.

Отмечается, что широкий индекс Topix снизился на 0,6% до 2784,92.