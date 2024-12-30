За последние шесть лет доля украинцев среди работающих иностранцев в Польше снизилась на 8%. 75% польских компаний с международным персоналом трудоустраивает граждан Украины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Gi Group в первой половине ноября, пишет Укринформ со ссылкой на Bankier.pl.

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Что известно

По данным аналитиков, в Польше работает 1,7 млн. иностранцев, крупнейшей группой из которых остаются украинцы.

По данным управления социального страхования (ZUS) страны, в Польше зарегистрировано 779 тыс. работающих украинцев. В то же время их доля среди общего числа работающих иностранцев с 2018 года уменьшилась на 7,8%.

Отмечается, что больше всего за последний год в Польше увеличилось количество иностранных работников из Колумбии (на 337%), Филиппин (на 60%), Непала (46%). Всего в первом полугодии 2024 года в Польше было выдано 173 тыс. разрешений на работу, больше всего для жителей Азии и Южной Америки.

Подробности

Исследование показывает, что у 75% польских компаний с международным персоналом работают граждане Украины, у 38% — граждане стран ЕС, у 25% компаний работают работники из других стран постсоветского пространства, а у 18,5% компаний — жители стран Азии, Африки и Южной Америки.

Gi Group отмечает, что граждане ЕС чаще работают в крупных компаниях, особенно в сфере услуг, государственном секторе, а также транспорте и логистике.

Опрос был проведен 8−13 ноября среди представителей 200 средних и крупных компаний в Польше.