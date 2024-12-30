Европейские акции падают на фоне высокой доходности гособлигаций

Европейские акции снизились, поскольку повышенная доходность государственных облигаций побудила инвесторов выйти из акций в конце года, который был положительным для некоторых региональных рынков. Об этом сообщает Reuters.

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Общеевропейский индекс STOXX 600 упал на 0,3%, причем лидерами падения стали производители технологических и промышленных товаров.

Немецкий DAX снизился на 0,3%, но продолжил рост на 19% в годовом исчислении, что сделало его лучшим показателем в текущем году среди основных европейских бирж.

С другой стороны, французский индекс CAC 40 должен был упасть на 2,5% в годовом исчислении из-за беспокойства по поводу роста дефицита государственного бюджета и политических потрясений в стране.

Объемы торгов были низкими в канун новогодних праздников в среду. Фондовые рынки Германии, Италии и Швейцарии также закрыты во вторник, в то время как рынки Великобритании и Франции имеют южную торговую сессию.

Доходность 10-летних немецких облигаций торговалась на самом высоком уровне с середины ноября, вслед за ростом доходности казначейских облигаций США, поскольку неопределенность в отношении монетарной политики в следующем году и перспективы инфляционной политики при президентстве Трампа повлияли на настроения инвесторов.