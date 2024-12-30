За 10 месяцев этого года украинцы импортировали электромобилей более чем на $1 миллиард

В январе-октябре 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.