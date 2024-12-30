В январе-октябре 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.
За 10 месяцев этого года украинцы импортировали электромобилей более чем на $1 миллиард
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Из общего количества новыми были 13 684 авто, а 36 541 — подержанные.
Пять крупнейших стран-поставщиков новых электромобилей:
- Китай — 12 024 авто;
- Япония — 526;
- Германия — 362;
- Великобритания — 269;
- Бельгия — 216.
Пятерка стран-поставщиков подержанных электромобилей:
- США — 13 808;
- Германия — 5 847;
- Корея — 4 815;
- Великобритания — 3 497;
- Китай — 2288.
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Источник: Минфин
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