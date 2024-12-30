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30 декабря 2024, 13:28 Читати українською

За 10 месяцев этого года украинцы импортировали электромобилей более чем на $1 миллиард

В январе-октябре 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV). Общая таможенная стоимость этих авто составила почти $1,1 млрд. Об этом сообщает ассоциация «Укравтопром» со ссылкой на данные Госстата.

В январе-октябре 2024 года в Украину было импортировано 50 225 легковых электромобилей (BEV).

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Из общего количества новыми были 13 684 авто, а 36 541 — подержанные.

Пять крупнейших стран-поставщиков новых электромобилей:

  • Китай — 12 024 авто;
  • Япония — 526;
  • Германия — 362;
  • Великобритания — 269;
  • Бельгия — 216.

Пятерка стран-поставщиков подержанных электромобилей:

  • США — 13 808;
  • Германия — 5 847;
  • Корея — 4 815;
  • Великобритания — 3 497;
  • Китай — 2288.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
+15
asdf2024
asdf2024
30 декабря 2024, 14:05
#
ТЦКа и чиновники.
+
0
BrutForce
BrutForce
30 декабря 2024, 15:30
#
От тількт вартість в декларації по якій порахували загальну суму зазвичай не відповідає фактичній, особливо для авто з пробігом. Загальну суму можна сміливо ділити на 3. Авто-донори з аукціонів з США мають митну вартість як такі самі нові авто.
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