Укрэнерго отменило ограничение электроснабжения для населения в понедельник

«Укрэнерго» на понедельник сохранила ограничение электроснабжения промышленности и пока отказалась от графиков для населения, но допускает возможность их применения в пиковые часы. Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«С 8:00 до 19:00 сегодня вынужденно применяются графики ограничения мощности для промышленности. А в часы пикового потребления возможно применение графиков почасовых отключений бытовых потребителей», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера вечером НЭК анонсировала графики для населения с 8:00 до 17:00 одной очереди.