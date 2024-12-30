Аналитики прогнозируют сокращение рабочих мест и падение ВВП при повышении грузовых тарифов Укрзализныци

«Укрзализныця» предлагает Минрегиону провести индексацию тарифов на грузоперевозки на 37%. В результате компания планирует дополнительно получить 26 млрд грн поступлений от бизнеса. Впрочем, решение об индексации еще должен утвердить Кабинет министров. Последствия такого решения — потеря конкурентоспособности нашей продукции и сокращение рабочих мест. Об этом пишет GMK Center.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

«По оценкам УЗ, логистическая составляющая в стоимости грузов вырастет для железной руды ориентировочно на 2,7%, для угля и черных металлов — до 1%. В то же время в отрасли ожидают гораздо более существенного абсолютного эффекта: дополнительные затраты на логистику ГМК составят 8−10 млрд грн, а только у одного „АрселорМиттал Кривой Рог“ — более 1,4 млрд грн в год», — указывает издание.

Кроме того, это может стать причиной падения объемов перевозок «Укрзализныци», и как следствие падения доходов вместо ожидаемой прибыли, ведь ряд перевозчиков просто откажутся от услуг государственного монополиста, указывают аналитики.

Подробности

«Увеличение тарифа на 37% вычеркнет нефтепродукты из номенклатуры перевозок УЗ окончательно. Бензовозов более чем достаточно, их количество с 2021 года выросло в четыре раза», — говорит директор консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн.

Дополнительно вероятный возврат 2025 года к вопросу сближения тарифных классов может привести к еще большему увеличению расходов грузоотправителей. Это в перспективе станет причиной сокращения объемов производства или даже полной остановки предприятий — это логическое следствие роста себестоимости и потери конкурентоспособности на экспортных рынках. Предприятия отрасли не могут длительно работать в убыток или на грани рентабельности, указывает издание.