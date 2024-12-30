Курс валют на 30 декабря: евро и доллар дорожают

В понедельник на наличном рынке курс доллара вырос в покупке на 5 копеек. Евро в покупке подорожало на 20 копеек.

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Валютный рынок

Средний курс доллара в обменниках вырос на 5 копеек в покупке. Евро подорожало на 3 копейки в покупке и на 4 копейки в продаже.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,75−42,30 грн. Евро покупают за 43,50 грн., а продают за 44,20 грн.

По данным валютного аукциона, в обменниках доллар торгуется за 42,35−42,38, евро — 44,18−44,39 грн.

Межбанк открылся в диапазоне 41,96−41,99 грн/$. Торги по евро проходят на уровне 43,75−43,77 грн/евро.

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