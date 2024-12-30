Новый министр финансов Франции ожидает дефицита бюджета в 2025 году чуть выше 5%

Отложенный законопроект о бюджете Франции на 2025 год будет направлен на дефицит «чуть выше 5%», чтобы защитить рост. Об этом заявил новый министр финансов страны Эрик Ломбард, сообщает Reuters.

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Что известно

Эрику Ломбарду, ранее возглавлявшему Caisse des Depots, инвестиционное подразделение французского правительства, будет поручено провести бюджет через парламент после того, как предыдущее правительство получило вотум недоверия в начале декабря на фоне негативной реакции на его предложения по затягиванию поясов.

Цель Ломбарда относительно дефицита на следующий год выше 5%, на которые ориентировалось предыдущее правительство. Но он все равно будет ниже, чем в этом году, когда дефицит, как ожидается, вырастет до более чем 6% от валового внутреннего продукта.

«Нам нужно внести изменения в этот (бюджетный) законопроект, чтобы создать хороший бюджет. С дефицитом чуть выше 5%, чтобы защитить рост», — сказал Ломбард.

Подробности

«Чтобы защитить рост, сокращение дефицита должно происходить больше за счет сокращения государственных расходов, чем за счет налогообложения», — сказал он, добавив, что любое повышение налогов должно быть «очень ограниченным».

Он сказал, что проведет консультации со всеми политическими партиями во французском парламенте, и эти дискуссии будут способствовать разработке бюджетных предложений правительства.

Ломбард был назначен в минувший понедельник членом правительства премьер-министра Франсуа Байру.

Байру, который, как и его предшественник Мишель Барнье, не имеет рабочего большинства в парламенте, заявил, что намерен подготовить бюджет к середине февраля.