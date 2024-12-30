Новый министр финансов Франции ожидает дефицита бюджета в 2025 году чуть выше 5%

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 декабря 2024, 10:57 Читати українською

Новый министр финансов Франции ожидает дефицита бюджета в 2025 году чуть выше 5%

Отложенный законопроект о бюджете Франции на 2025 год будет направлен на дефицит «чуть выше 5%», чтобы защитить рост. Об этом заявил новый министр финансов страны Эрик Ломбард, сообщает Reuters.

Отложенный законопроект о бюджете Франции на 2025 год будет направлен на дефицит «чуть выше 5%», чтобы защитить рост.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Эрику Ломбарду, ранее возглавлявшему Caisse des Depots, инвестиционное подразделение французского правительства, будет поручено провести бюджет через парламент после того, как предыдущее правительство получило вотум недоверия в начале декабря на фоне негативной реакции на его предложения по затягиванию поясов.

Цель Ломбарда относительно дефицита на следующий год выше 5%, на которые ориентировалось предыдущее правительство. Но он все равно будет ниже, чем в этом году, когда дефицит, как ожидается, вырастет до более чем 6% от валового внутреннего продукта.

«Нам нужно внести изменения в этот (бюджетный) законопроект, чтобы создать хороший бюджет. С дефицитом чуть выше 5%, чтобы защитить рост», — сказал Ломбард.

Подробности

«Чтобы защитить рост, сокращение дефицита должно происходить больше за счет сокращения государственных расходов, чем за счет налогообложения», — сказал он, добавив, что любое повышение налогов должно быть «очень ограниченным».

Он сказал, что проведет консультации со всеми политическими партиями во французском парламенте, и эти дискуссии будут способствовать разработке бюджетных предложений правительства.

Ломбард был назначен в минувший понедельник членом правительства премьер-министра Франсуа Байру.

Байру, который, как и его предшественник Мишель Барнье, не имеет рабочего большинства в парламенте, заявил, что намерен подготовить бюджет к середине февраля.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 2 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами