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30 декабря 2024, 9:19 Читати українською

TSMC начала производство чипов в Японии

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейший в производитель чипов — начала массовое производство полупроводников на своем первом заводе в Японии. Об этом пишет Kyodo News.

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — крупнейший в производитель чипов — начала массовое производство полупроводников на своем первом заводе в Японии.

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Завод в префектуре Кумамото производит микросхемы от 12 до 28 нанометров для использования в автомобилях и датчиках изображения для таких клиентов, как Sony Group Corp и производителя автозапчастей Denso Corp.

TSMC по контракту планирует построить свой второй завод в Японии рядом с первым заводом, производящим более совершенные 6-нанометровые чипы.

Ожидается, что строительство начнется в марте следующего года, а компания стремится запустить предприятие в работу до конца 2027 года.

Правительство Японии согласилось предложить TSMC субсидии на сумму более 1 трлн иен ($6,3 млрд), считая внутреннее производство чипов критическим для своей экономической безопасности, поскольку сильная зависимость от основного поставщика Тайваня создает геополитические риски, возникающие из-за роста напряженности между США и Китаем через этот остров".

Источник: Минфин
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