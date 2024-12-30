В понедельник 30 декабря энергетики будут применяться в одну очередь отключений электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба НЭК «Укрэнерго».
В понедельник графики отключения света будут действовать 9 часов
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Как сообщают, объемы отключений будут следующими:
- 08:00 — 17:00 — одна очередь отключений.
- Для промышленности будут применяться графики ограничения мощности с 08:00 до 19:00.
«Причина введения ограничений — повреждение энергообъектов в результате массированной ракетно-дроновой атаки 25 декабря», — говорится в сообщении.
Время и объемы отключений могут изменяться в течение суток.
Источник: Минфин
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