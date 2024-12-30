Официальный курс НБУ: доллар и евро выросли

Национальный банк Украины установил на 30 декабря 2024 официальный курс гривны на уровне 41,9403 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ ослабил курс гривны на 10 копеек.

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Валютный рынок

Нацбанк на 30 декабря установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,74 грн (на 27 декабря курс был установлен на уровне 43,51 грн).

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