Официальный курс: НБУ повысил курс гривны на 2 копейки

Национальный банк Украины установил на 27 декабря 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,8447 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем НБУ повысил курс гривны на 2 копейки.

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Валютный рынок

Нацбанк на 27 декабря установил официальный курс гривны по евро на уровне 43,51 грн (на 26 декабря курс был установлен на уровне 43,51 грн). Европейская валюта осталась на прежнем уровне.

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