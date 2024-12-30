Цель Shiba Inu в $1 отложена? Этот мемкойн за $0,001333 может стать реальным изменением для портфеля

На фоне задержек с достижением Shiba Inu отметки в $1, инвесторы переключают внимание на новый мемкойн с ценой $0,001333. Этот доступный токен создает ажиотаж, предлагая потенциал стать настоящим прорывом для портфелей. Его низкая стоимость и высокая перспектива привлекают тех, кто ищет значительные прибыли.

Победа Трампа вызывает хаос на рынке криптовалют: Мемкойн $XYZ готов к невероятному скачку в 99,900%

Избрание Дональда Трампа президентом спровоцировало сейсмические сдвиги на крипторынке, открывая путь для беспрецедентного бычьего цикла. Пока крупные монеты едва набирают скромные двузначные прибыли, мемкойны выходят на передний план.

Недавний рост PNUT на 4,500%? Взлет FRED на 6,000%? Это уже прошлое. Эти монеты не выдержали давления продаж, оставив инвесторов, охваченных FOMO, зализывать раны. Но криптовалютная арена не прощает слабых — новый гигант появился на горизонте, готовый стереть рекорды прибылей и совершить ошеломительный рывок в 99,900%.

На стороне $XYZ — Бесспорный чемпион мемкойнов

$XYZ выходит на ринг, чтобы нокаутировать легенды мемкойнов

Познакомьтесь с $XYZ — первым спортивным мемкойном для настоящих криптоэнтузиастов, стремящихся к прибыли в 1000X. Этот токен создан для тех, кто наслаждается духом соревнования.

С приходом Трампа рынок криптовалют готов к взрыву, и конкуренция становится ожесточенной. Выжить смогут только сильнейшие токены. Это эпоха для тех, у кого есть «стальные нервы» — тех, кто, как Джо Роган и Дана Уайт, с гордостью поддерживает команду Трампа. Времена «слабых» мемкойнов позади, пришло время для «жестких» монет.

Подкрепленный спортивным духом, токен $XYZ стал главным претендентом, готовым сокрушить конкурентов и отправиться к Луне на «миссию Илона Маска». $XYZ уверенно движется к пьедесталу почета, чтобы стать символом успеха для тех, кто живет спортом и криптовалютами.

$XYZ уже дает результаты до официального запуска

Текущая предпродажа $XYZ открывает доступ к токену по специальной цене до листинга.

Цена на запуске:$0,0001

Текущая цена:$0,001333

Рост за пару месяцев:более 1330%!

Следующий этап: $0,002 (+66% прироста впереди)

Окончательная цель: $0,1

С момента запуска до TGE (генерации токенов) $XYZ нацелен на ошеломляющий рост в 99,900%!

Если вы еще не присоединились — вы уже отстаете. Предпродажа $XYZ уже пробивает этапы со скоростью нокаутирующего удара чемпиона.

Присоединяйтесь к предпродаже $XYZ прямо сейчас и превратите свои центы в миллионы!

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu, известный как SHIB, появился в августе 2020 года как юмористический конкурент Dogecoin. Работая на блокчейне Ethereum, он совместим с другими проектами этой экосистемы. На старте SHIB имел огромный объем предложения — один квадриллион токенов. Чтобы завоевать доверие, половина токенов была отправлена Виталику Бутерину, сооснователю Ethereum. Бутерин удивил всех, пожертвовав значительную часть SHIB для борьбы с COVID-19 в Индии и «сжег» 40% общего предложения, выведя их из обращения.

В отличие от Dogecoin, SHIB стремится быть чем-то большим, чем просто мем. С помощью Ethereum он поддерживает такие приложения, как ShibaSwap, где можно торговать токенами без посредников. В планы также входят NFT и голосование за будущие решения. Эти возможности делают SHIB более полезным и ценным. Его связь с Ethereum дает ему прочную основу, возможно, выделяя его среди других мемкойнов.

Вывод

Токены, такие как SHIB, демонстрируют потенциал, но $XYZ может предложить больше возможностей в бычьем рынке 2024 года благодаря уникальному сочетанию спорта и мемов.

Узнать больше о XYZVerse (XYZ) можно здесь