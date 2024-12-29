За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 730 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения утраты россиян составляют около 785 930 военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 28 декабря: 1730 российских оккупантов, 25 БПЛА и 5 танков
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Потери врага
- личного состава — около 785930 (+1730) человек,
- танков — 9656 (+5) ед,
- боевых бронированных машин — 19981 (+11) ед,
- артиллерийских систем — 21450 (+42) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1032 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21038 (+25),
- крылатые ракеты — 3003 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32410 (+82) ед,
- специальная техника — 3670 (+2)
Источник: Минфин
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