Газпром прекратит поставки газа в Молдову с 1 января

Газпром сообщил о прекращении поставок природного газа в Молдову с 1 января 2025 года. Причиной названа несостоятельность АО «Молдовагаз» выполнять финансовые обязательства по действующему контракту.

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Какая причина

В сообщении компании говорится, что АО «Молдовагаз» регулярно нарушает условия договора, в частности, о своевременной оплате за поставки.

«Это является существенным нарушением контракта, согласно которому Газпром ограничивает поставки до нуля кубометров в сутки, начиная с 08:00 мск 1 января», — говорится в сообщении.

Газпром также оставляет за собой право расторгнуть контракт в одностороннем порядке, требовать компенсации за ущерб и штраф за нарушение условий соглашения.

Что говорят в Молдовагаз

Молдова отреагировала на заявление российского Газпрома о прекращении поставок природного газа с 1 января 2025 года. Правительство страны и компания Moldovagaz подтвердили готовность к этой ситуации и заверили, что потребители на правом берегу Днестра будут обеспечены газом.