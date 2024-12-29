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29 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Может ли XYZVerse стать следующим Shiba Inu? Аналитики прогнозируют рост на 6 900%

XYZVerse привлек внимание рыночных аналитиков с прогнозами невероятного роста на 6 900%. Эта новая криптовалюта сравнивается с быстрым ростом, который когда-то пережил Shiba Inu. Что стоит за этими смелыми предсказаниями, и может ли XYZVerse стать следующим крупным именем в мире цифровых активов?

XYZVerse: лучший новый мем-проект, который нельзя игнорировать!

Изображение выглядит как Человеческое лицо, очки, мультфильм, одеждаАвтоматически созданное описание

XYZ — это ваш эксклюзивный VIP-пропуск в революцию, ориентированную на спорт и мемы. Представьте это как MVP экосистемы XYZVerse, где дежены могут получить огромную прибыль от растущего спроса на мемкойны.

Представьте себе: Polymarket достигает $1 миллиарда объема торгов во время президентских выборов в США — теперь добавьте к этому хайп мемкойнов и азарт спортивных ставок. С миллионами спортивных фанатов, готовых выйти на поле и заработать, экосистема XYZVerse продолжит расширяться, а ваши вознаграждения взлетят до небес!

Вот момент, который стоит отметить: XYZVerse официально признан Лучшим новым мем-проектом — титул, который подчеркивает его взрывной потенциал в мире мемкойнов.

Пресейл XYZ — это ваш шанс попасть в игру на первом квартале до того, как начнется взрывной рост!<<<

Мемкойны — несомненные чемпионы мира криптовалют, и XYZ готов победить всех конкурентов. С потенциалом тысячи процентов прибыли, которые превзойдут финишную черту, план пресейла обещает 7 900% роста до события генерации токенов (TGE). Забываем о росте BOME на 5 000% или ралли WIF на 1 000% — XYZ готов побить их все!

С предстоящими листингами на крупных централизованных (CEX) и децентрализованных (DEX) биржах, надежной защитой в виде аудированных смарт-контрактов и полностью проверенной командой, XYZ уже опережает остальных. Преимущество первого игрока — это ключевой момент, так что присоединяйтесь до того, как толпа захватит рынок, и вы получите намного большую прибыль!

Не оставайтесь в резерве — захватывайте токены XYZ сейчас и станьте частью следующего массового крипто-чемпионата!<<

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu Coin, известный как SHIB, начался как игривый конкурент Dogecoin. Созданный в августе 2020 года анонимным создателем по имени Ryoshi, SHIB работает на блокчейне Ethereum. Это означает, что он может легко интегрироваться с другими проектами, основанными на Ethereum. В начале SHIB имел колоссальное предложение в один квадриллион токенов. Чтобы завоевать доверие криптомира, половина этих токенов была отправлена Виталик Уберину, сооснователю Ethereum. Уберин удивил всех, пожертвовав значительную часть своих SHIB на борьбу с COVID-19 в Индии. Он также «сжег» 40% общего предложения, удалив их из обращения. Эти действия привлекли большое внимание к SHIB.

В отличие от Dogecoin, SHIB стремится стать чем-то большим, чем просто мем. Благодаря использованию Ethereum, SHIB может поддерживать новые приложения, такие как ShibaSwap — платформу для торговли токенами без посредников. Также в планах создание уникальных цифровых предметов, называемых NFT, и возможность для держателей SHIB голосовать за будущие решения. Эти функции могут сделать SHIB более полезным и ценным. В текущем рынке, где многие ищут следующее большое событие в криптовалюте, амбиции и растущая экосистема SHIB делают его интересным вариантом. Его связь с Ethereum дает ему прочную основу, что, возможно, выделяет его среди других мемкойнов.

Вывод

Хотя такие токены, как SHIB, уже достигли впечатляющего роста, уникальное сочетание спорта и мемов у $XYZ дает ему потенциал для роста на 20 000% в рамках текущего бычьего тренда.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
san4os
san4os
29 декабря 2024, 10:35
#
Брехня!

Ось результати Мінфіна про інвестуваннюв криптовалюту за рік:

«Загальна дохідність фундаментального криптопортфелю за рік становить 62,6%.

Швидкозростаючі проєкти, всупереч своїй назві, продемонстрували значно слабші результати. Загалом портфель подорожчав майже на 27%.»


І це при тому що рік загалом був дуже вдалий для крипти…
+
0
Gregg
Gregg
29 декабря 2024, 11:34
#
Рекламний матеріал, так вважає той хто дав цей текст:) так що прочитали — проаналізували і зробили для себе висновки.
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