За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1 690 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 784,2 тысячи военных. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
Потери врага за 27 декабря: 1690 российских оккупантов, 14 БПЛА и 7 танков
►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Потери врага
- личного состава — около 784200 (+1690) человек,
- танков — 9651 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 19970 (+19) ед,
- артиллерийских систем — 21408 (+29) ед,
- РСЗО — 1256 (+0) ед,
- средства ПВО — 1032 (+0) ед,
- самолетов — 369 (+0) ед,
- вертолетов — 329 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 21013 (+14),
- крылатые ракеты — 3003 (+0),
- корабли /катера — 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 32328 (+66) ед,
- специальная техника — 3668 (+0)
Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
Комментарии