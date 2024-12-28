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28 декабря 2024, 10:00 Читати українською

Solana и Dogecoin укрепляют позиции, пока XYZVerse ждет катализатор для бычьего ралли в 2025 году

На фоне стабилизации Solana и Dogecoin внимание сосредоточено на XYZVerse. Спекуляции о значительном скачке в начале 2025 года набирают обороты. Что может стать движущей силой этого ожидаемого роста? Энтузиасты и инвесторы с нетерпением наблюдают, стремясь узнать, что сможет вывести XYZVerse на новый уровень.

На фоне стабилизации Solana и Dogecoin внимание сосредоточено на XYZVerse.

XYZ: Новый тяжеловес среди мемкоинов

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Фанаты в восторге! Токен XYZ вышел на крипто-ринг, нанося удары конкурентам — ненужным токенам, бессмысленным фарминг-схемам и мошенническим проектам. Как настоящий чемпион, первый в мире спортивный мемкоин прорвался через медвежий рынок с бесстрашной энергией и не собирается останавливаться. С прогнозируемым ростом в 75X, XYZ оставит позади триумфальных победителей 2024 года, таких как BOME и WIF.

💰 Контролируй поле, зарабатывай, пока играет толпа 💰
XYZ создаёт идеальную игровую площадку с награждённым проектом XYZVerse, признанным «Лучшим новым мем-проектом». Уникальная концепция объединяет азарт спортивных событий с энергией мем-культуры. С дорожной картой, включающей развлекательные dApps, XYZ готов привлечь миллионы фанатов спорта, которые захотят присоединиться к игре.

Помните, как объем торгов Polymarket достиг $1 миллиарда во время ажиотажа вокруг ставок на выборы в США? XYZ готовится к ещё большему успеху в сфере GameFi, предлагая своим держателям заработать на сочетании мемкоин-вибраций, спортивного хайпа и массового принятия криптовалют.

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💥 Пропустили суперцикл мемкоинов? 💥
XYZ, используя расширяющуюся нишу азартных игр, готов стать величайшим из мемкоинов. Взлёт BOME на 5,000% и рост WIF на 1,000% за год теперь в прошлом, потому что XYZ собирается вырасти на 7,400% от текущей цены к событию генерации токенов (TGE) и затмить своих предшественников. Войдите в игру сейчас, чтобы занять место среди первых — XYZ недооценён и готовится к новым рекордам!

🥇 Сплочение сообщества и уверенная победа 🥇
XYZVerse станет главной звездой этого бычьего рынка, давая сообществу возможность управлять игрой и направлять развитие экосистемы. Активные участники будут получать токены XYZ в качестве награды за их вклад. С надёжной токеномикой и планами листинга как на централизованных (CEX), так и децентрализованных (DEX) биржах, XYZ готов к чемпионскому раунду. Это гарантирует стабильный денежный поток и постоянное сжигание токенов для поддержки их стоимости и процветания сообщества.

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Solana (SOL)

SOL продемонстрировал заметные ценовые движения в последние месяцы. За последние шесть месяцев цена выросла на 34.50%. Однако за последний месяц она снизилась на 19.60%, включая падение на 8.97% за прошедшую неделю. В настоящее время SOL торгуется в диапазоне от $160.72 до $214.47, что отражает значительную волатильность.

Технические индикаторы указывают на возможные рыночные тренды. SOL находится ниже своих 10-дневной и 100-дневной простых скользящих средних, которые составляют $189.09 и $190.79 соответственно. Индекс относительной силы (RSI) составляет 33.48, а стохастический осциллятор — 16.54, оба указывают на приближение актива к зоне перепроданности. Уровень MACD в -2.081 свидетельствует о продолжении медвежьего импульса.

Ключевые уровни поддержки и сопротивления играют важную роль в движении цены SOL. Ближайший уровень поддержки составляет $141.08; если цена упадёт ниже, она может протестировать второй уровень поддержки на $87.33. Если же цена преодолеет ближайший уровень сопротивления на $248.58, это может подтолкнуть её к следующему сопротивлению на уровне $302, что станет значительным процентным приростом.

Dogecoin (DOGE)

За прошедшую неделю Dogecoin упал на 12.79%, продлив месячное снижение на 20.41%. Несмотря на нисходящий тренд, этот мемкоин за последние шесть месяцев показал рост на 153.49%. Этот контраст подчёркивает его волатильность: он может приносить значительные долгосрочные доходы, несмотря на краткосрочные потери.

Технические индикаторы указывают на то, что Dogecoin может быть перепродан. Индекс относительной силы (RSI) составляет 28.36, а стохастический осциллятор — 16.03, оба ниже типичных порогов перепроданности. Кроме того, 10-дневная и 100-дневная простые скользящие средние сходятся на уровне $0.32, что может свидетельствовать о возможной стабилизации цены или развороте.

В будущем Dogecoin сталкивается с сопротивлением на уровнях $0.48 и $0.63. Прорыв этих уровней может сигнализировать о значительном росте. На понижении поддержка находится на уровнях $0.18 и $0.0257. Если цена опустится ниже этих точек, возможны дальнейшие снижения. Трейдеры внимательно следят за этими ключевыми уровнями, чтобы определить следующий шаг Dogecoin.

Вывод

В то время как SOL и DOGE остаются стабильными на текущем бычьем рынке, XYZVerse (XYZ) обещает значительный рост благодаря сочетанию мем-культуры и спорта в экосистеме, ориентированной на сообщество.

Больше информации о XYZVerse (XYZ) можно найти здесь

Источник: Минфин
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