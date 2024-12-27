Курс валют на вечер 27 декабря: доллар и евро продолжают дорожать на межбанке

К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.

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Валюта Открытие 27 декабря Закрытие 27 декабря Изменения доллар 41,85/41,88 41,96/41,99 11/11 евро 43,62/43,63 43,75/43,77 13/14

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,10 грн.

В обменниках доллар торгуется за 42,20−42,29, евро — 44,10−44,30 грн.

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