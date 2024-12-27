К закрытию межбанка курс доллара вырос на 11 копеек в покупке и в продаже. Евро подорожал на 13 копеек в покупке и на 14 копеек в продаже.
Курс валют на вечер 27 декабря: доллар и евро продолжают дорожать на межбанке
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Открытие 27 декабря
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Закрытие 27 декабря
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Изменения
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41,85/41,88
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41,96/41,99
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11/11
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43,62/43,63
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43,75/43,77
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13/14
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 41,70−42,25 грн. Евро покупают за 43,50 грн, а продают за 44,10 грн.
В обменниках доллар торгуется за 42,20−42,29, евро — 44,10−44,30 грн.
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Источник: Минфин
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