В госбюджет Украины поступил транш в размере $485 млн по проекту Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE in Ukraine). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина получила $485 миллионов от США и Всемирного банка
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Из этих средств:
- $465 млн — прямая бюджетная поддержка от Соединенных Штатов на текущий год;
- $20 млн от Всемирного банка через Целевой фонд многих доноров по софинансированию проекта PEACE in Ukraine.
На что направят деньги
Финансирование внутри PEACE in Ukraine направляется на компенсацию социальных и гуманитарных расходов госбюджета.
Отмечается, что привлеченные средства помогут обеспечить выплаты пособий внутриперемещенным лицам и лицам с инвалидностью.
С 2022 по 2024 год прямая бюджетная поддержка Украины со стороны США превысила $30 млрд.
Источник: Минфин
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