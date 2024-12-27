Академия Минфин — отныне в инстаграмме. Присоединяйтесь к сообществу

Чтобы давать вам еще более актуальную информацию об инвестициях, мы запустили страницу Академии Минфин в инстаграмме .

Будем делиться практическими советами и полезным контентом для тех, кто хочет овладеть финансовой грамотностью и научиться инвестировать.

Мы хотим задействовать все возможности этой платформы — карусели, видео, сторители — чтобы рассказывать вам об инвестициях на простом языке, наглядно и в удобном формате.

👉 Подпишитесь сейчас, если хотите разобраться в инструментах и начать инвестировать.

В инстаграмме Академии Минфин вы найдете:

✔️ информацию о рынках, трендах и перспективных инструментах;

✔️ простое и понятное объяснение финансовых тем;

✔️ актуальные новости финансового рынка и аналитику, что поможет принимать инвестиционные решения;

✔️ советы, кейсы опытных инвесторов, поддержку и мотивацию;

✔️ анонсы образовательных событий, организуемых Академией.

В комментариях под сообщениями создадим пространство для обмена мнениями и опытом. Каждый сможет спросить совета или поделиться собственными наблюдениями.

Также в директе вы можете спрашивать все, что интересует программ Академии и обучения. Мы открыты для общения и всегда на связи.

Больше об Академии

Это образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах, таких как ETF-фонды, доходная недвижимость, ОВГЗ, опционы.

Основная миссия Академии — научить украинцев, как сохранить и приумножить свои сбережения даже в сложных экономических условиях.

Наши онлайн-курсы дают не только теоретические знания, но и готовые стратегии инвестирования и понимание первых шагов.

Что отличает Академию Минфин среди других образовательных проектов

✔️ Честность превыше всего. Мы не украшаем реальность. Говорим об инвестициях честно: со всеми рисками, цифрами, без нереальных обещаний.

✔️ Практика вместо теории. 87% наших студентов делают свою первую инвестицию уже во время обучения. Мы не просто рассказываем — мы показываем, как это сделать.

✔️ Образование, а не продажа. Наша главная цель — научить. Мы не продаем обещания, а даем знания, изменяющие жизнь.

✔️ Сообщество, а не толпа. Студенты из 45 стран мира доверяют нам, потому что учим качественно.

📲 Подпишитесь на страницу Академии в инстаграмме и станьте частью сообщества, стремящегося к финансовому успеху!