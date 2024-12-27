Академия Минфин — отныне в инстаграмме. Присоединяйтесь к сообществу

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

27 декабря 2024, 16:01 Читати українською

Академия Минфин — отныне в инстаграмме. Присоединяйтесь к сообществу

Чтобы давать вам еще более актуальную информацию об инвестициях, мы запустили страницу Академии Минфин в инстаграмме.

Чтобы давать вам еще более актуальную информацию об инвестициях, мы запустили страницу Академии Минфин в инстаграмме.

Будем делиться практическими советами и полезным контентом для тех, кто хочет овладеть финансовой грамотностью и научиться инвестировать.

Мы хотим задействовать все возможности этой платформы — карусели, видео, сторители — чтобы рассказывать вам об инвестициях на простом языке, наглядно и в удобном формате.

👉 Подпишитесь сейчас, если хотите разобраться в инструментах и начать инвестировать.

В инстаграмме Академии Минфин вы найдете:

✔️ информацию о рынках, трендах и перспективных инструментах;

✔️ простое и понятное объяснение финансовых тем;

✔️ актуальные новости финансового рынка и аналитику, что поможет принимать инвестиционные решения;

✔️ советы, кейсы опытных инвесторов, поддержку и мотивацию;

✔️ анонсы образовательных событий, организуемых Академией.

В комментариях под сообщениями создадим пространство для обмена мнениями и опытом. Каждый сможет спросить совета или поделиться собственными наблюдениями.

Также в директе вы можете спрашивать все, что интересует программ Академии и обучения. Мы открыты для общения и всегда на связи.

Больше об Академии

Это образовательный проект сайта «Минфин», который повышает финансовую грамотность людей и помогает разобраться в различных инвестиционных инструментах, таких как ETF-фонды, доходная недвижимость, ОВГЗ, опционы.

Основная миссия Академии — научить украинцев, как сохранить и приумножить свои сбережения даже в сложных экономических условиях.

Наши онлайн-курсы дают не только теоретические знания, но и готовые стратегии инвестирования и понимание первых шагов.

Что отличает Академию Минфин среди других образовательных проектов

✔️ Честность превыше всего. Мы не украшаем реальность. Говорим об инвестициях честно: со всеми рисками, цифрами, без нереальных обещаний.

✔️ Практика вместо теории. 87% наших студентов делают свою первую инвестицию уже во время обучения. Мы не просто рассказываем — мы показываем, как это сделать.

✔️ Образование, а не продажа. Наша главная цель — научить. Мы не продаем обещания, а даем знания, изменяющие жизнь.

✔️ Сообщество, а не толпа. Студенты из 45 стран мира доверяют нам, потому что учим качественно.

📲 Подпишитесь на страницу Академии в инстаграмме и станьте частью сообщества, стремящегося к финансовому успеху!

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами