НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году

Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году». Об этом сообщает пресс-служба НБУ .

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В рамках одобренной концепции оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году оценка будет осуществляться в три этапа и включать: оценку качества активов (asset quality review — AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала

Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы.

Банки отобраны по трем критериям:

размер взвешенных на риск активов,

объем привлеченных от домохозяйств депозитов,

объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.

Кто будет проходить стресс-тестирование

В списке следующие банки:

Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.

«Восстановление стандартной ежегодной оценки устойчивости является шагом к усилению способности финансового сектора противостоять имеющимся и потенциальным вызовам и предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility», — говорится в сообщении.

Техническая задача утверждена решением правления НБУ от 26 декабря 2024 года № 452-рш, которое вступило в силу с момента принятия.