Национальный банк Украины утвердил «Техническое задание для осуществления оценки устойчивости банков и банковской системы Украины в 2025 году». Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
НБУ утвердил техническое задание для оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году
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В рамках одобренной концепции оценки устойчивости банков и банковской системы в 2025 году оценка будет осуществляться в три этапа и включать: оценку качества активов (asset quality review — AQR) независимыми аудиторами по состоянию на 1 января 2025 года, экстраполяцию ее результатов для всех банков (при необходимости), а также стресс-тестирование для крупнейших банков по базовому и неблагоприятному макроэкономическими сценариями с определением необходимых уровней нормативов достаточности капитала
Стресс-тестирование в 2025 году будет проходить 21 банковское учреждение, на которые приходится более 90% активов банковской системы.
Банки отобраны по трем критериям:
- размер взвешенных на риск активов,
- объем привлеченных от домохозяйств депозитов,
- объем предоставленных домохозяйствам чистых кредитов.
Кто будет проходить стресс-тестирование
В списке следующие банки:
- Приватбанк;
- Ощадбанк;
- Укрэксимбанк;
- Укргазбанк;
- Сенс Банк;
- Райффайзен Банк;
- Укрсиббанк;
- ОТП Банк;
- Креди Агриколь Банк;
- Прокредит Банк;
- Кредобанк;
- Правэкс Банк;
- ПУМБ;
- Банк Пивденный;
- Таскомбанк;
- Универсал Банк;
- Банк Кредит Днепр;
- Банк Восток;
- А-Банк;
- МТБ Банк;
- Банк Львов.
Результаты оценки устойчивости банков и банковской системы Украины, осуществленной в 2025 году, будут обнародованы до 31 декабря 2025 года.
«Восстановление стандартной ежегодной оценки устойчивости является шагом к усилению способности финансового сектора противостоять имеющимся и потенциальным вызовам и предусмотрено договоренностями с международными партнерами, в частности, Меморандумом об экономической и финансовой политике с МВФ и Планом Украины с целью реализации программы финансовой поддержки ЕС Ukraine Facility», — говорится в сообщении.
Техническая задача утверждена решением правления НБУ от 26 декабря 2024 года № 452-рш, которое вступило в силу с момента принятия.
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