С начала года из госбюджета на оборону выделили 1,8 триллиона

В январе-ноябре 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,8 трлн грн, в том числе в ноябре — 206,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

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«1,8 трлн гривен составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-ноябре 2024 года. Это 58,6% всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.

В частности, в ноябре на нужды безопасности и обороны использовано 206,4 млрд. грн.

Отмечается, что средства направлены на: