В январе-ноябре 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 1,8 трлн грн, в том числе в ноябре — 206,4 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
С начала года из госбюджета на оборону выделили 1,8 триллиона
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«1,8 трлн гривен составляют расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны в январе-ноябре 2024 года. Это 58,6% всей суммы расходов общего фонда госбюджета», — говорится в сообщении.
В частности, в ноябре на нужды безопасности и обороны использовано 206,4 млрд. грн.
Отмечается, что средства направлены на:
- денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания;
- медицинское обеспечение;
- другие расходы по обеспечению деятельности соответствующих органов и формирований.
Источник: Минфин
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