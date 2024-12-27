Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет

В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тыс., ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.

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В течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.

Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 44%.

Дальше идут:

Бензиновые авто — 35%

Дизельные — 11%;

Гибридные — 7%;

Автомобили с ГБО — 3%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:

Tesla Model Y — 298 ед.;

Tesla Model 3 — 252 ед.;

Hyundai Kona — 185 ед.;

Kia Niro — 171 ед;

Audi E-Tron Sportback — 143 ед.;

Nissan Rogue — 138 ед.;

Mazda CX5 — 131 ед.;

Volkswagen Tiguan — 125 ед;

Nissan Leaf — 108 ед.;

Audi Q5 — 106 ед.

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