В прошлом месяце украинцы приобрели 4,5 тыс., ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Об этом сообщает Укравтопром.
Названы самые популярные импортируемые подержанные авто в возрасте до 5 лет
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В течение ноября свою первую регистрацию в Украине прошли 14,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом Итак, авто в возрасте до 5 лет составляли 31% этого количества.
Впервые, наибольшую долю в этом сегменте импортируемых легковушек охватили электромобили — 44%.
Дальше идут:
- Бензиновые авто — 35%
- Дизельные — 11%;
- Гибридные — 7%;
- Автомобили с ГБО — 3%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовались:
- Tesla Model Y — 298 ед.;
- Tesla Model 3 — 252 ед.;
- Hyundai Kona — 185 ед.;
- Kia Niro — 171 ед;
- Audi E-Tron Sportback — 143 ед.;
- Nissan Rogue — 138 ед.;
- Mazda CX5 — 131 ед.;
- Volkswagen Tiguan — 125 ед;
- Nissan Leaf — 108 ед.;
- Audi Q5 — 106 ед.
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Источник: Минфин
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